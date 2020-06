Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Nieukerk - Diebstahl aus Kfz

Türschloss aufgebrochen

Kerken-Nieukerk (ots)

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag (25. Juni 2020) brachen unbekannte Täter das Schiebetürenschloss eines VW Transporters auf, der in der Einfahrt eines Hauses am Melmesfeld abgestellt war. Sie entwendeten zwei Hülsenmaschinen, einen Hilti Stemmhammer und eine Werkzeugkiste samt Inhalt. Die Kripo Geldern bittet Zeugen, sich unter Telefon 02831 1250 zu melden. (cs)

