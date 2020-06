Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Einbruchschutz: Jetzt Beratungstermin vereinbaren!

Kreis Kleve (ots)

Im Zeichen der Corona-Krise konnten seitens der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Kleve eine Zeit lang keine Termine für Einzel-Beratungen vor Ort rund um das Thema Einbruchschutz angeboten werden. Seit kurzem haben die Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibenden im Kreis Kleve wieder die Möglichkeit, sich an der Wohn- oder Firmenanschrift durch die Technischen Berater der Kreispolizei Kleve beraten zu lassen - und das kostenlos. Dabei werden Möglichkeiten zur Verbesserung des Einbruchschutzes aufgezeigt und die Umsetzung erläutert. Die Interessierten erhalten Informationen und Broschüren über mechanische und elektronische Sicherungsmaßnahmen; auch das Thema 'Förderung zum Einbruchschutz durch die KfW' wird detailliert besprochen. Während der Beratung ist die Beachtung der Hygienevorschriften selbstverständlich. Wer sich vor Ort von der Polizei beraten lassen will, wählt zur Terminvereinbarung die 02824/881971 oder 02824/881972 oder schickt eine Mail an Praevention.Kleve@polizei.nrw.de .

