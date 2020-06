Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Gartenhaus/ Bewohnerin sieht zwei Täter flüchten

Kleve-Donsbrüggen (ots)

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Straße Nössling sah am Donnerstag (25. Juni 2020) gegen 02.00 Uhr zwei ihr unbekannte Personen im Garten. Zuvor wurde sie durch das Bellen ihrer Hunde geweckt und schaute aus dem Fenster in den Garten. Die beiden Unbekannten liefen aus der Gartenhütte heraus und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es ich um eine größere und eine kleinere Person gehandelt haben. Beide seien mit T-Shirts bekleidet gewesen. Sie entwendeten eine Akku-Bohrmaschine. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

