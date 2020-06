Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Automatenaufbruch

Rees (ots)

Zwischen Dienstagnacht und Mittwochabend (24. Juni 2020), 18:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter offenbar, einen Zigarettenautomat am Markt zu knacken. Der Automat hängt an der Hauswand eines am Zuweg zur Rheinpromenade gelegenen Restaurants. Die Unbekannten hebelten erfolglos am Scheineinzug des Gerätes herum und beschädigten dieses. Die Kripo Emmerich bitten Zeugen, sich unter Telefon 02822 7830 zu melden. (cs)

