Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht mit goldfarbenem VW

Osnabrück (ots)

Eine 36-Jährige befuhr am Freitagnachmittag mit einem weißen Audi A4 die Wersener Straße in Richtung stadteinwärts. Aus der Einmündung Föhrenstraße bog gegen 15.35 Uhr ein etwa 80 Jahre alter Mann mit einem goldfarbenen VW auf die Wersener Straße ab, querte dabei die beiden Fahrstreifen und schnitt der 36-Jährigen den Weg ab. Die Frau leitete eine Vollbremsung ein, während der Unbekannte auf die Linksabbiegerspur in Richtung Kirchstraße fuhr und seinen Weg fortsetzte, ohne auf die Anhaltezeichen der Dame zu reagieren. Später musste die Frau feststellen, dass es trotz der Vollbremsung zu einem Zusammenstoß gekommen war und ihr Auto beschädigt wurde. Der VW-Fahrer hatte ein schmales Gesicht, "wenig" Haare und trug eine Brille. Bekleidet war vermutlich mit einem grauen Oberteil. Seine gleichaltrige Beifahrerin hatte ebenfalls ein schmales Gesicht und kurze, dunkelgraue Haare. Bei dem VW handelte es sich um eine Art SUV älteren Baujahrs, mit Osnabrücker Kennzeichen (OS-). Das Geschehen könnte der Fahrer eines Audi Cabrio beobachtet haben. Die Osnabrücker Polizei bittet diesen und weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

