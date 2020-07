Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher klauen Sportartikel und Werkzeug

Kaiserslautern (ots)

Ein Mehrfamilienhaus im Bereich Lämmchesbergstraße ist in den vergangenen Tagen zum Ziel von Einbrechern geworden. Am Montagvormittag fiel einem Verantwortlichen auf, dass offenbar Unbefugte in den Kellerbereich des Gebäudes eingedrungen sind und dort mehrere Kellerabteile aufgebrochen haben.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden an fünf Abteilen die Schlösser geknackt - aus drei Abteilen bedienten sich die Täter und nahmen diverse Gegenstände mit, darunter ein grünes Damen-Mountainbike, ein Fußballtrikot von Real Madrid, eine Trinkflasche mit dem Aufdruck des Fußballvereins Real Madrid, eine grün-schwarze Sporttasche, Fußballschuhe der Marke Adidas, ein Werkzeugkasten und diverse Werkzeugmaschinen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, denen zwischen Freitag (10. Juli), 8 Uhr, und Montag (13. Juli), 9.45 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

