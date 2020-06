Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra - Am Montag (29.06.), gegen 14.10 Uhr, kreuzte eine Radfahrerin (28 J.) aus Bebra die aufgezeichneten Parkflächen und deren Zufahrtsstreifen eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Eine Pkw-Fahrerin (68 J.) aus Bebra übersah die Radfahrerin, welche auf Grund geparkter Pkw nicht zu erkennen war. Die 68-Jährige erfasste die 28-Jährige mit der Fahrzeugfront, wobei diese leichtverletzt wurde. Sie kam zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden.

