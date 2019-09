POL-LG: ++ Täter ermittelt -> fehlender Radlader sichergestellt ++ Update: Radlader-Diebe flüchten ++ Anwohner und Polizei vereiteln Diebstahl ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Kolborn - Täter ermittelt -> fehlender Radlader sichergestellt - Update: Radlader-Diebe flüchten - Anwohner und Polizei vereiteln Diebstahl

Zwei dringend Tatverdächtige und geständige junge Männer hatte die Polizei bereits am Wochenende für den versuchten bzw. Diebstahl jeweils eines Radladers ermitteln. Wie bereits berichtet hatten die bis dato zwei Unbekannten in den Nachtstunden zum 30.08.19 von zwei Radlader von einer Baustelle in der August-Kohrs-Straße weggefahren. Anwohner bemerkten gegen 01:30 Uhr durch das Motorengeräusch geweckt die Täter, die mit den Radladern davonfuhren. Eine alarmierte Streifenbesatzung konnte die beiden Radlader mit jeweils vermummten Tätern im Führerhaus auf der Bundesstraße 493 aufnehmen. Auf Anhaltesignale und Versuche die Radlader zu stoppen, reagierten die Diebe nicht und fuhren in Schlagenlinien, um weitere Versuche zu unterbinden. Im weiteren Verlauf hängte sich die Streifenwagenbesatzung an eines der Baufahrzeuge, welches auf eine Seitenstraße abbog und dann über eine unbefestigte Ackerfläche, auf die der Funkstreifenwagen nicht folgen konnte, fuhr. Einige 100 Meter weiter setzte der Fahrer dann in der Dunkelheit zu Fuß die Flucht auch durch ein Maisfeld fort. Fahndungsmaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit der Polizei Salzwedel und einem Polizeihubschrauber verliefen in der Nacht ohne Erfolg.

Im Verlauf des Wochenendes konnte die Polizei die zwei dringend tatverdächtigen Männer aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg im Alter von 19 und 23 Jahren ermitteln. Die jungen Männer standen die Tat ein und führten die Beamten auch zu dem zweiten Radlader auf einem abgelegenen Grundstück im Bereich Lübbow. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

