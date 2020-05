Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0300--Die Polizei Bremen ist bunt--

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 17.05.20

Am heutigen internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie, Biphobie und Interphobie präsentiert sich auch die Polizei Bremen farbenfroh.

Unter der Regenbogenflagge setzt die Polizei Bremen ein Zeichen für Offenheit und Toleranz. An den Toren des Polizeipräsidiums und an der Liegenschaft Niedersachsendamm zeigt die Polizei in ihrer besonderen Rolle an diesem Tag Flagge gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Hass.

Gemeinsam mit unserem Ansprechpartner für LSBTI* (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intermenschen), Daniel Blida, macht sich Polizeivizepräsident, Dirk Fasse, stark zum Schutz der Bremer Community. "Diskriminierung von Menschen aufgrund von der sexuellen Orientierung ist nicht zu tolerieren. Das ist Hasskriminalität und wird konsequent verfolgt. Dafür stehen wir ein. Nicht nur heute!"

Unser Ansprechpartner ist über sein Postfach lsbti@polizei.bremen.de zu erreichen. In dringenden Fällen immer den Notruf 110 wählen.

Rückfragen bitte an:

Franka Haedke

Pressestelle Polizei Bremen

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell