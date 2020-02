Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Unfallflucht gesucht + Unfall mit drei Fahrzeugen + Unter Drogeneinfluss Auto gefahren + Radfahrer schwer verletzt

Landkreis Verden (ots)

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Oyten. Zu einer Unfallflucht kam es nach derzeitigen Erkenntnissen am Mittwoch zwischen 13:40 Uhr und 13:50 Uhr auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte in Sagehorn. Eine bislang unbekannte Person dürfte beim rückwärts Ausparken einen Zusammenstoß mit dem Auto eines 36-Jährigen verursacht haben. Dieser hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt und war in die Kindertagesstätte gegangen. Als er circa 10 Minuten später zurückkam, musste er den Sachschaden von rund 2000 Euro feststellen.

Mögliche Zeugen des Unfallherganges werden nun gebeten, sich bei der Polizeistation in Oyten unter der Rufnummer 04207-1285 zu melden.

Unfall mit drei Fahrzeugen

Oyten. Einen Unfall mit gleich drei beteiligten Fahrzeugen verursachte eine 69 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochabend in der Hauptstraße. Die 69-Jährige bemerkte das Anhalten eines 32-Jährigen zu spät und verursachte einen Zusammenstoß mit dem Heck des Autos. Durch den Aufprall wurde der Wagen auf das davorstehende Auto eines 51-Jährigen geschoben. Aufgrund der starken Beschädigungen mussten die Autos der 69-Jährigen und des 32-Jährigen abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 9000 Euro. Der 32-Jährige wurde zudem leicht verletzt.

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Ottersberg. Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 24 Jahre alten Autofahrer in der Hauptstraße. Bei der Kontrolle verlief ein freiwilliger Drogenvortest positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Unter Alokohol- und Drogeneinfluss Auto gefahren

Verden. Nach einer eingegangenen Mitteilung kam es am Mittwochabend zu einer Kontrolle eines 32-Jährigen. Dieser ist nach derzeitigen Erkenntnissen Auto gefahren, obwohl er unter der Wirkung von Alkohol und Drogen stand. Ein freiwilliger Alcotest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Außerdem verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv. Infolgedessen wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Radfahrer schwer verletzt

Verden. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer kam es am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 215. Der 21 Jahre alter Autofahrer übersah beim Einbiegen von einem Parkplatz in die Bremer Straße den querenden 72-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fahrradfahrer schwer verletzte. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein geringer Sachschaden.

