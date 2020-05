POL-HB: Nr.: 0297 --Autotransporter fährt gegen Pier

Polizei Bremen

Ort: Bremerhaven, Kaiserhafen Zeit: 14.05.2020, 17:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 17.00 Uhr im Kaiserhafen II in Bremerhaven zu einem Schiffsunfall. Ein Frachtschiff fuhr aus bisher ungeklärten Gründen gegen die Pier, als es gerade mit Schlepperunterstützung im Kaiserhafen II anlegen wollte. An dem knapp 200 Meter langen Autotransporter und an einem der beiden unterstützenden Schlepper entstand erheblicher Sachschaden. Der Heckbereich des Autotransporters wurde auf einer Breite von ca. 1,5 Meter eingedrückt und es entstand ein etwa 30 cm großes Loch. An Bord des Schleppers wurde u.a. der Kran eingedellt und eine Schleppwinde beschädigt. An der Betonpier des Kaiserhafens entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden. Unter anderem ist ein an der Pier stehender Lichtmast mit dem Fundament aus dem Boden gerissen worden und steht nun schief. Zu Personen- oder Umweltschäden kam es nach bisherigem Kenntnisstand nicht.

Die umfangreichen Ermittlungen der Wasserschutzpolizei der Polizei Bremen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Die Schiffe dürfen Bremerhaven erst dann wieder verlassen, wenn die Schäden behoben sind und klar ist, dass für die Schiffsicherheit keine Gefahr mehr besteht.

