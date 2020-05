POL-HB: Nr.: 0295--Staatsschutz ermittelt nach Sachbeschädigung an Polizeistation

Polizei Bremen

Staatsschutz ermittelt nach Sachbeschädigung an Polizeistation

Ort: Bremen-Neustadt, Schulstraße Zeit: 13.05.20, 6.40 Uhr bis 7.10 Uhr

Unbekannte beschädigten am Mittwoch die Polizeistation Neustadt mit Farbschmierereien. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt.

Die Täter besprühten am frühen Mittwochmorgen zwischen 6.40 Uhr und 7.10 Uhr eine Außenwand der Polizeistation in der Schulstraße großflächig mit schwarzer Farbe und warfen Farbgläser in Höhe der Fenster. Als Schriftzug war unter anderem eine polizeifeindliche Parole erkennbar.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

