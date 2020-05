Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: --Fahrraddieb scheitert an aufmerksamer Zeugin--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Am Brill/ Bürgermeister-Smidt-Straße Zeit: 11.05.20, 14.30 Uhr

Am Sonntagnachmittag beobachtete eine Frau in Bremen-Mitte einen Mann dabei, wie er ein Fahrradschloss durchtrennte und mit dem Rad flüchtete. Sie rief die Polizei und verfolgte den Dieb.

Gegen 14.30 Uhr war die 25-Jährige mit dem Fahrrad auf der Bürgermeister-Smidt-Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sie auf Höhe eines Cafés Geräusche einer Säge hörte. Neben einem Fahrrad entdeckte sie einen Mann, der augenscheinlich dabei war, ein Fahrradschloss zu knacken. Als er sich kurze Zeit später auf dem Rad davonmachte, alarmierte die Zeugin die Polizei und folgte dem Mann. Über Telefon übermittelte sie fortwährend Standortmeldungen an die Einsatzkräfte der Polizei, sodass diese den Täter nach kurzer Flucht durch die Bremer Innenstadt in der Straße Contrescarpe stellten.

Gegen den 46-Jährigen wird jetzt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Eine Überprüfung seiner Person ergab, dass gegen ihn ein Sicherungshaftbefehl vorlag. Der Mann wurde festgenommen und der JVA Bremen zugeführt.

Die Polizei Bremen lobt ausdrücklich das umsichtige und couragierte Verhalten der Zeugin. Zeitgleich appelliert die Polizei daran, sich niemals selbst in Gefahr zu bringen. Häufig reicht es bereits, sich Tätermerkmale und Fluchtrichtung zu merken und sofort die 110 zu wählen.

