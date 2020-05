Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 0290 -- Räuber bedroht Angestellte mit Messer

Ort:Bremen-Vegesack, Borchshöher Straße Zeit: 10.05.2020, 10:35 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagvormittag die Angestellte einer Bäckerei in der Borchshöher Straße in Bremen-Vegesack mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Der Täter flüchtete mit seiner Beute zu Fuß. Der mit einem Tuch maskierte Räuber ging nach dem Betreten des Geschäftes hinter den Tresen und forderte mit vorgehaltenem Messer Bargeld von der 37 Jahre alten Angestellten. Als die Frau die Herausgabe von Geldscheinen verweigerte, griff der Tatverdächtige zunächst Münzen, die sich auf dem Tresen befanden. Anschließend nahm er eine abgelegte Geldtasche an sich. Nach der Tat flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung der Straße Hünertshagen. Der Räuber wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, hagere Statur, blonde Augenbrauen, blonde Haare und blonder Bartansatz. Bekleidet war der Täter mit einem schwarzen Basecap, einem dunklen Pullover ohne Kapuze und heller Jeans. Die Polizei bittet Zeugen, die am Sonntagvormittag auffällige Personen im Bereich der Bäckerei gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0421-362 38 88 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

