Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in KiTa und Grundschule

Paderborn (ots)

(mb) Am Wochenende ist am Almering in Schloß Neuhaus in eine Kindertagesstätte eingebrochen worden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Montag, 06:50 Uhr. Die Täter drangen vom Spielplatz aus in das Gebäude ein und durchsuchten Behältnisse. Gestohlen wurde vermutlich nichts.

In Sennelager sind Einbrecher am Montag zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr in die Grundschule an der Sennelagerstraße eingestiegen. Sie öffneten Schränke und Schubladen. Auch in diesem Fall machten sie keine Beute.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

