Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Büren (ots)

(mb) Auf der L637 ist am Sonntag ein Motorradfahrer nach einem Überholmanöver verunglückt.

Der 29-jährige Motorradfahrer fuhr gegen 12.15 Uhr mit einer 1300er KTM auf der L637 von Büren in Richtung Ringelstein. Kurz vor einer Linkskurve überholte er ein Auto. In der Kurve kam der KTM-Fahrer nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit den Leitplanken. Das Motorrad schleuderte wieder auf die Straße und kam beschädigt zum Stillstand. Der Fahrer rutschte über die Fahrbahn und blieb schwerverletzt liegen. Ersthelfer betreuten den Verletzten bis zum Eintreffen des Notarztes. Mit einem Rettungswagen kam der 29-Jährige in ein Krankenhaus nach Brilon.

