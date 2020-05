Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0293--Polizei stellt Einbrecher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Max-Eyth-Straße Zeit: 12.05.2020, 23:45 Uhr

Nach einem Einbruch in der Bremer Neustadt fassten Einsatzkräfte der Polizei Bremen in der Nacht zu Mittwoch zwei Tatverdächtige.

Gegen 23:45 Uhr bemerkte ein Zeuge das Geräusch klirrender Scheiben auf einem Firmengelände in der Max-Eyth-Straße und rief über den Notruf die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten zwei 26- und 31-Jahre alte Männer, die zuvor offenbar eine Scheibe eingeschlagen hatten und so in das Gebäude gelangt waren. Das Duo wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen. Gegen den 31-Jährigen werden aktuell Haftgründe geprüft.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

