Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290520-418: Leichtkraftrad gestohlen

Radevormwald (ots)

Ein Leichtkraftrad der Marke Yamaha haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (27./28. Mai) in der Kottenstraße gestohlen; es wurde später auf einem Parkplatz gegenüber dem Uelfebad verlassen aufgefunden. Der Geschädigte hatte sein Leichtkraftrad in einer Abstellbox eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Die Täter knackten das Lenkradschloss und konnten das Krad offenbar durch Manipulation an den Zündkabeln starten. Am Morgen fanden Zeugen das Fahrzeug auf einem Parkplatz am Rande der Uelfe-Wuppertal-Straße verlassen auf. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

