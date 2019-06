Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, 09.06.19, ereignete sich zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Mandelring in Neustadt, Höhe der Hausnummer 226. Aufgrund einer beengenden Parksituation fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen eine dortige Sandsteinmauer und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden an der Mauer zu kümmern. Aufgrund der Höhe der Anstoßstelle liegt es nahe, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein größeres Fahrzeug, evtl. einen Bus, handelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen.

