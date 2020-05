Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280520-416: 26-Jähriger verunglückte mit gestohlenem Auto

Waldbröl (ots)

Mit einem gestohlenen Auto ist am Mittwoch (27. Mai) ein 26-Jähriger von der Fahrbahn abgekommen; er flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber von Zeugen gestellt werden. Gegen 13.40 Uhr hatte der in Waldbröl wohnende Mann auf der Wiehler Straße einen Toyota entdeckt, der mit steckendem Zündschlüssel vor einem Imbiss stand. Der 26-Jährige stieg kurzerhand in den Wagen ein und fuhr fort. Während der Geschädigte bei der Polizei eine Anzeige erstattete, begab sich dessen Sohn auf die Suche nach dem gestohlenen Wagen. Dieser kam ihm etwa eine Stunde Später in Waldbröl-Eichen entgegen, woraufhin er sein Auto wendete und dem gestohlenen Wagen folgte. Als der 26-Jährige dies bemerkte, beschleunigte er den Toyota stark und flüchtete auf der L 339 in Richtung Bröl. In Höhe einer Verkehrsinsel verlor er dabei die Kontrolle über den Wagen und schleuderte auf ein angrenzendes Wiesengelände, woraufhin er den Wagen zurück ließ und weglief. Der Zeuge konnte den Flüchtigen jedoch stellen und der Polizei übergeben.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell