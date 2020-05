Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280520-417: Lagerhalle mit Gartengeräten aufgebrochen

Marienheide (ots)

Eine Reihe von Gartengeräten wie Freischneider, Hochentaster, Heckescheren, Kettensägen und Winkelschleifer haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27. Mai) aus einer Lagerhalle in Marienheide-Griemeringhausen gestohlen. Um in das Gebäude an der Straße "Zum Schlahn" zu gelangen, schnitten die Täter zunächst ein Loch in den das Gelände umschließende Zaun, brachen anschließend eine Fenstervergitterung heraus und hebelten das dahinterliegende Fenster auf. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

