Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270520-414: Ungewöhnliche Beute bei Wohnungseinbruch

Gummersbach (ots)

Üblicherweise suchen Einbrecher nach Geld oder Schmuck - bei einem Einbruch in Gummersbach-Dieringhausen hat sich am Montag (26. Mai) ein Dieb mit einem afrikanischen Papageien von dannen gemacht. Als Zugang zur der Wohnung des in der Goethestraße gelegenen Mehrfamilienhauses nutzte der Einbrecher offenbar ein auf Kipp stehendes Fenster. Ein gekipptes Fenster stellt für Einbrecher kein Hindernis dar; daher rät die Polizei, Fenster bei Abwesenheit immer zu verschließen. Aus der Wohnung fehlte lediglich der afrikanische Papagei, der zuvor in einem geschlossenen Vogelkäfig untergebracht war. Hinweise zur Tat, die sich zwischen 09.30 und 17.00 Uhr zugetragen hat, nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

