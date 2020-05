Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260520-411: Rollerdiebe nach Zeugenhinweis erwischt

Radevormwald (ots)

Zwei 17 und 18 Jahre alte Männer hat die Polizei in der vergangenen Nacht (26. Mai) nach einem Zeugenhinweis mit einem entwendeten Motorroller angehalten. Ein Zeuge hatte kurz nach Mitternacht die Polizei verständigt, nachdem er zwei junge Männer beobachtet hatte, die einen weißen Motorroller in eine Tiefgarage in der Karl-Goerdeler-Straße geschoben hatten. Kurze Zeit später fuhren die beiden mit dem Roller aus der Tiefgarage, in der die Polizei zunächst nur Schraubendreher und Plastikteile auffinden konnte. Im Rahmen der Fahndung traf eine Streifenwagenbesatzung die beiden Radevormwalder mit dem Roller auf der Bundesstraße 483 an. Das Zündschloss war aufgebrochen und die beiden gaben den Diebstahl des Rollers zu.

