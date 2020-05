Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250220-409: Mehrere Sachbeschädigungen im Bereich Dieringhausen/Vollmerhausen

Gummersbach (ots)

Gleich mehrere Sachbeschädigungen aus dem Bereich Dieringhausen / Vollmerhausen wurden der Polizei am Sonntagmorgen (24. Mai) gemeldet. Auf dem Friedhof Dieringhausen hatten Unbekannte an mehreren Gräbern Grabschmuck und Laternen beschädigt. Weiterhin fanden sich auf dem Friedhof verteilt mehrere Baustellenleuchten, die offenbar von einer in der Nähe befindlichen Baustelle stammten. Nicht weit vom Friedhof entfernt waren in der Kapellenstraße die Außenbeleuchtung eines Wohnhauses sowie der Briefkasten eines Familienzentrums abgerissen worden. Mit den Taten in Zusammenhang stehen könnte eine männliche Person mit auffälligen, bis zum Gesäß reichenden Rastalocken. Der etwa 180 cm große und mit einer Jogginghose und einem orangen Oberteil bekleidete Mann hatte gegen 06.45 Uhr am Wohnhaus mit der beschädigten Außenbeleuchtung geklingelt, sich dann aber entfernt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell