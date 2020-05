Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250520-407: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Hückeswagen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Gerhart-Hauptmann-Straße sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher. Der Geschädigte hatte einen silberfarbenen VW Multivan am vergangenen Dienstag (19. Mai, 12.00 Uhr) auf einem Parkplatz Höhe der Hausnummer 24 abgestellt. Am Donnerstagabend stellte er fest, dass sich an der Fahrzeugfront Kratzer sowie gelbe bis bräunliche Farbe befand, die vom Unfallverursacher stammt. Der hatte sich allerdings nicht gemeldet, sondern hatte das Weite gesucht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

