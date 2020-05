Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240520-406: Roter Kleinwagen ohne Auspuff gesucht

Bild-Infos

Download

Gummersbach (ots)

Mit einem roten Kleinwagen ist ein Unbekannter am Samstagmorgen (23. Mai) in Gummersbach-Steinenbrück in die Haustüre eines Mehrfamilienhauses gefahren; bei der Flucht von der Unfallstelle verlor er einen Teil des Auspuffs. Gegen 07.30 Uhr war der Flüchtige auf der Herreshagener Straße von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen fuhr zunächst eine Böschung hinunter und prallte dann mit dem Heck in die Hauseingangstür, deren Scheibe dabei lautstark zu Bruch ging. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Dies dürfte mit einer auffälligen Lautstärke verbunden gewesen sein, weil der Flüchtige den Endschalldämpfer seines roten Kleinwagens am Unfallort verloren hat. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

