Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240520-403: Nächtlicher Kioskeinbruch fehlgeschlagen

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Ründeroth ist am frühen Sonntagmorgen (24. Mai) ein unbekannter Mann nach einem gescheiterten Einbruch in einen Kiosk geflüchtet. Der Mann hatte kurz vor zwei Uhr eine Fensterscheibe des Kiosk einschlagen wollen. Dies verursachte so lauten Lärm, dass Anwohner auf den Einbruchsversuch aufmerksam wurden; sie konnten einen Mann flüchten sehen, der eine dunkle Hose mit drei hellen Streifen am Bein trug und einen Rucksack mitführte. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos - Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

