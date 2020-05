Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240520-405: Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt gescheitert

Radevormwald (ots)

Einen Lebensmittelmarkt auf der Kaiserstraße wollten zwei bewaffnete Männer am Samstagmorgen (23. Mai) überfallen; weil Angestellte reaktionsschnell die Tür schlossen, brachen die Unbekannten ihre Tat ab und flüchteten. Die beiden hochdeutsch sprechenden Männer, von denen einer dunkelhäutig war, hatten auf der Rückseite des Gebäudes den Moment abgepasst, als eine Putzfrau gegen 05.50 Uhr das Gebäude durch einen Hintereingang betreten wollte. In diesem Moment stürmten die mit einem Messer und einer Pistole bewaffneten Täter in Richtung der Tür. Diese konnte von einem schon im Markt befindlichen Mitarbeiter jedoch reaktionsschnell verschlossen werden, so dass die Täter ohne Beute über das rückwärtige Gelände vermutlich in Richtung der Neuen Landstraße flüchteten. Hinweise zu dem Überfall nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

