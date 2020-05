Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240520-404: Einbruch in Arztpraxis

Hückeswagen (ots)

In eine Arztpraxis in Hückeswagen-Wiehagen sind Unbekannte zwischen Mittwoch und Freitag (20. Mai, 12.00 Uhr - 22. Mai, 07.30 Uhr) eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst die Eingangstür zu der Praxis im Brunnenweg aufzuhebeln. Da ihnen dies offenbar nicht gelang, warfen sie von außen eine Fensterscheibe ein, so dass sie das Fenster entriegeln und in die Praxis einsteigen konnten. Dort suchten sie anscheinend nur nach Bargeld, mit dem sie unerkannt entkommen konnten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

