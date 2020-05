Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250220-410: Motorradfahrer im Krankenhaus verstorben

Wipperfürth (ots)

Ein am vergangenen Montag (18. Mai) auf der Kreisstraße 11 verunglückter Motorradfahrer aus Neu Wulmsdorf ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Mann war auf der Kreisstraße 11 von Radevormwald-Rädereichen in Richtung der Bevertalsperre gefahren und hatte vor einer Rechtskurve ein Auto überholt. Beim anschließenden Anbremsen vor der Kurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der 59-Jährige trug zwar einen Schutzhelm - dieser war aber nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Beim Sturz riss der Kinnriemen, woraufhin sich der Helm löste und keinen Schutz mehr bieten konnte. Mit schweren Kopfverletzungen hatte ein Rettungshubschrauber den 59-Jährigen in eine Klinik geflogen, wo er am Freitag seinen Verletzungen erlag.

