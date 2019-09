Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bochum (ots)

Bereits am 2. September, gegen 9.30 Uhr, kam es in Bochum im Bereich der Brantropstraße / Wegmannstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Fahrrad auf der Brantropstraße in Richtung Weitmarer Straße. Von der Wegmannstraße fuhr plötzlich ein graues Fahrzeug auf die Brantropstraße in Weitmarer Straße. Der Schüler musste eine Vollbremsung durchführen und verlor dabei die Kontrolle über sein Zweirad. Er stürzte und verletzte sich leicht. Durch namentlich nicht bekannte Zeuge wurde der junge Mann vor Ort erstversorg. Das graue Fahrzeug, welches ähnlichen einem VW-Caddy beschrieben wurde, entfernte sich ohne Unfallaufnahme von der Örtlichkeit. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte die Ersthelfer und weitere Zeugen um Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug. Diese bitte zu Geschäftszeit an die Rufnummer 0234 909-5226.

