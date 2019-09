Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Pkw-Brand gesucht

Herne (ots)

In der Nacht des 5. September, gegen 1.30 Uhr, kam es in Herne am Bogenweg zu einem Brand eines geparkten Pkw. Das Auto brannte nahezu vollständig aus. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Durch Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Das Bochumer Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Dort bittet man unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell