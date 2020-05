Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260520-412: Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Engelskirchen (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstagnachmittag ein 44-jähriger Motorradfahrer aus Engelskirchen zu. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Engelskirchen sowie der Motorradfahrer befuhren in genannter Reihenfolge die Hüttenstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Während der Motorradfahrer den Pkw überholte, bog der Pkw nach links ab. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand mittlerer Sachschaden

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell