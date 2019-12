Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher am Werk

Mönchengladbach (ots)

Zwei Einbruchsdelikte hat die Polizei am vergangenen Wochenende in Wickrath und Beckrath verzeichnet.

Unbekannte Täter hebelten am Sonntag zwischen 11 und 19.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Jahnstraße auf, gelangten so in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde aber nichts entwendet.

Bargeld und Schmuck: Dies war hingegen am Vortag, am Samstag, die Beute von Einbrechern an der Beckrather Dorfstraße. Irgendwann zwischen 17.30 und 23.35 Uhr gelangten sie durch eine Lücke im Zaun in den Garten eines Einfamilienhauses und hebelten die Terrassentür zu der Doppelhaushälfte auf. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten sie die Räume und flüchteten schließlich unerkannt mit ihrer Beute.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die in Zusammenhang mit diesen Taten stehen könnten, sollte sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell