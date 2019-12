Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln - Geschwindigkeitskontrollen auf der Schleibrücke

Kappeln (ots)

Am Dienstagvormittag (17.12.19) führten vier Beamte des Polizeireviers Kappeln eine Verkehrskontrolle auf der Schleibrücke in Fahrtrichtung Schleswig durch. Da sich hinter der Brücke ein Unfallschwerpunkt (B203/Hospitalstraße/Feldstraße) befindet, lag das Hauptaugenmerk der kontrollierenden Beamten bei dieser Kontrolle bei der Geschwindigkeitsüberwachung der Verkehrsteilnehmer. Die gefahrenen Geschwindigkeiten wurden mit dem Lasergerät "Traffi Patrol" festgestellt, anschließend wurden die Auto- bzw. LKW-Fahrer angehalten und über ihre zu schnelle Fahrweise in Kenntnis gesetzt. In den anschließend stattfindenden Gesprächen wurde auf die Gefahren von einer zu schnellen Fahrweise hingewiesen.

Insgesamt wurde in zwei Stunden 33 Mal zu schnell gefahren. Der negative Spitzenwert lag bei 79 km/h statt der erlaubten 50 km/h. Der Autofahrer entkam nur knapp einem einmonatigen Fahrverbot. Insgesamt konnten zudem drei Handyverstöße festgestellt werden. Ein Lkw-Fahrer war so beschäftigt mit seinem Handy, dass er den Vorposten der Kontrollstelle gar nicht wahrnahm. Es konnten zudem sechs Gurtverstöße geahndet werden.

