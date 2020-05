Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270520-415 Verkehrsunfall forderte fünf Verletzte und hohen Sachschaden!

Reichshof (ots)

Heute am späten Nachmittag, gegen 17:50 Uhr ereigente sich in Reichshof- Allenbach ein schwerer Verkehrsunfall bei dem insgesamt fünf Personen verletzt worden sind.

Zur Unfallzeit befuhr ein 18-jähriger mit seinem Pkw die Eckenhagener Straße aus Richtung Allenbach kommend in Richtung Pochwerk. In seinem Fahrzeug befanden sich zwei weitere Personen im Alter von 16 und 17 Jahren. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw einer 40-jährigen Frau, die mit ihrer 11-jährigen Tochter in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Durch den heftigen Zusammenstoß wurden alle beteiligten Personen verletzt und mussten nach notärztlicher Erstversorgung mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Nach dortiger Behandlung konnten die verletzten Personen, die allesamt aus Reichshof stammen, noch im Laufe des Abends aus dem Krankenhaus entlassen werden. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde Betäubungsmittelkonsum bei dem 18-jährigen Reichshofer festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt. An den beteiligten Pkw entstand hoher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Eckenhagener Straße war zur Zeit der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

