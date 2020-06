Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Lkw-Fahrer missachtet Vorfahrt einer Radfahrerin: leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen: (ots)

Leicht verletzt wurde eine 49-jährige Radfahrerin aus Nettetal beim Zusammenstoß mit einem Müllwagen am Dienstag um 08:05 Uhr. Ein 41-jähriger deutscher Fahrer eines Müllwagens befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Poststraße. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei bremste er an der Stoppstraße bis zum Stillstand ab und fuhr dann wieder an. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden Radfahrerin, die die Karlstraße in Richtung Kanalstraße befuhr. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin und wurde dabei leicht verletzt./ah (503)

