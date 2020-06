Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Nettetal (ots)

Ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer aus Nettetal fuhr mit seiner Familie die Schlossallee in Leuth aus Richtung Schloss Krickenbeck kommend in Richtung Plankenheide. Hierbei schob er seinen neben ihm fahrenden Enkel mit einer Hand an. Während der einhändigen Fahrt kam er zu Fall und zog sich eine Kopfverletzung zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /HJR (500)

