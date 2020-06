Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Radfahrer und Fußgänger stoßen zusammen: zwei Leichtverletzte

Kempen-St. Hubert: (ots)

Zwei Leichtverletzte forderte ein Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger am Montag um 15:10 Uhr auf der Bendenstraße. Eine 62-jährige Radfahrerin aus Kempen fuhr auf der Bendenstraße und beabsichtigte, nach links in die Antoniusstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs lief ein achtjähriger deutscher Junge auf die Fahrbahn. Das Kind wollte die Bendenstraße in Richtung Antoniusstraße überqueren. Beide stürzten durch die Kollision./ah (497)

