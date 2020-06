Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann nach Bedrohung überwältigt

Viersen (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der 44-jährige deutsche Bewohner einer Wohnung eines Hauses an der Gartenstraße eine Nachbarin/Mitbewohnerin heute Vormittag gegen 9.30 Uhr körperlich attackiert und sich dann in die Wohnung zurückgezogen. Der polizeibekannte Mann wurde von Spezialkräften überwältigt und leicht verletzt mit einem Krankenwagen abtransportiert. Die Ermittlungen dauern an. /hei (495)

