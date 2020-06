Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Aufmerksamer Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am heutigen Tag gegen 17.50 Uhr, dass ein Autofahrer an einem Schnellrestaurant an der Düsseldorfer Straße eine leere Bierflasche entsorgte. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei und fuhr dann dem wegfahrenden Fahrzeug, einem schwarzen BMW, hinterher. Nachdem der Fahrer dann zunächst mehrfach Schlangenlinien fuhr , "erwischte" er dann im Bereich Schmitzheide ein Verkehrszeichen, bevor er durch die hinzugezogenen Streifenwagen letztendlich angehalten werden konnte. Der vorläufige Alco-Test ergab bei dem polnischen Fahrer, der in Krefeld wohnt, einen Wert von knapp drei Promille.

