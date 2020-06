Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Fahrer eines Krankenfahrstuhls erliegt seinen Verletzungen

Kempen-Tönisberg: (ots)

Der 88-jährige Fahrer eines Krankenfahrstuhls ist tot. Der Kempener war am 3. Juni beim Überqueren der Schaephuysener Straße mit einem Pkw zusammengestoßen. Er erlag seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Wir hatten am 3. Juni in unserer Meldung 481 über den Verkehrsunfall berichtet./ah (493)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell