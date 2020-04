Polizei Essen

POL-E: Essen: 41-Jährige nach versuchtem Wohnungseinbruch in Untersuchungshaft

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Die Polizei hat am Montag, 13. April, in der Munscheidstraße eine 41-jährige mutmaßliche Einbrecherin vorläufig festgenommen. Gegen 15.15 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, weil er beobachten konnte, wie eine Frau versuchte, die Terrassentür seines Nachbarn aufzuhebeln. Daraufhin sagte der Zeuge weiteren Nachbarn Bescheid, ging mit ihnen in den Garten des betroffenen Nachbarn und konnte die 41-jährige mutmaßliche Einbrecherin stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am nächsten Tag einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen Widerholungsgefahr an. /bw

