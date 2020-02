Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Lkw aufgebockt

Erwitte (ots)

Im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagabend wurden vier Reifen und die Batterie eines Lastwagens entwendet. Der dreiachsige Iveco war auf dem Gelände einer Kfz Firma an der Soester Straße abgestellt. Die unbekannten Täter bockten das schwere Fahrzeug mit Backsteinen hinten auf und entwendeten so die Reifen und eine Batterie im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (lü)

