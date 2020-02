Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Hörste - Raub auf den Netto-Markt (Folgemeldung)

Lioppstadt (ots)

Am Freitag, dem 31.01.2020 bedrohte eine männliche Person mit einem Cuttermesser den Kassierer eines Supermarkts. Der Täter öffnete gewaltsam die Kasse und entnahm einen Geldbetrag. Mit der Beute flüchtete die zunächst unbekannte Person in Richtung Ortskern von Hörste. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnte zunächst ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Der Verdacht gegen den Mann konnte nicht aufrecht erhalten werden. Darum wurde nun ein Phantombild des Täters erstellt. Dieses wurde vom zuständigen Richter für eine Fahndung frei gegeben. Die Kriminalpolizei möchte wissen: Wer ist dieser Mann? Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02921-91000 an die Kriminalpolizei (lü)

