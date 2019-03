Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.03.2019. Mann wird in Salzgitter von zwei Tätern geschlagen und getreten.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Schlehenweg, 17.03.2019, 17:00 Uhr.

Zur Tatzeit sei der 24-jährige Geschädigte an der Turnhalle Schlehenweg in Richtung Stadtpark gegangen. Hier sollen sich zwei Männer aufgehalten haben, die den Geschädigten verbal beleidigend angesprochen haben. Im weiteren Tatverlauf sei er schließlich mit Faustschlägen attackiert worden. Nachdem der Geschädigte zu Boden gegangen sei, sollen die Täter noch auf den Mann eingetreten haben. Der Mann habe hierdurch Schmerzen erlitten. Er musste in einem Krankenhaus untersucht werden. Die Täter flüchteten schließlich in Richtung Neißestraße und können wie folgt beschrieben werden:

Person 1

- männlich - ca. 18-20 Jahre alt - kurze, schwarze Haare - südländische Erscheinung - deutsch ohne Akzent - blaue Jeans - schwarze Jacke

Person 2

- männlich - ca. 18-20 Jahre alt - kurze, schwarze Haare - südländische Erscheinung - deutsch ohne Akzent - schwarze Jogginghose der Firma "Nike" - schwarze Jacke

Zur Tatzeit sollen sich einige Personen im Parkbereich aufgehalten haben. Die Polizei sucht diese Zeugen. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970.

