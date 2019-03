Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 18.03.2019

Peine (ots)

Diverse Einbrüche im Peiner Stadtgebiet

Leer gingen unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Lagerraum in der Lindenstraße in Peine aus. Nachdem eine Tür gewaltsam geöffnet wurde, betraten die unbekannten Täter den Lagerraum und durchsuchten diesen. Nach ersten Erkenntnissen konnten sie jedoch keine Beute machen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 08:30 Uhr. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Für unbekannte Täter ebenfalls erfolglos, verliefen drei weitere Einbrüche in Geschäfte in der Beethovenstraße und der Breiten Straße in Peine zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen. Die unbekannten Personen gelangten durch die Eingangstüren in die Geschäfte und entwendeten in zwei Fällen die Registrierkassen, welche allerdings kein Bargeld enthielten. Ohne Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch in der Breiten Straße in Peine kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr. Unbekannte Täter zerstörten die Schaufensterscheibe eines Geschäftes und entwendeten aus den Räumlichkeiten Alkohol. Die Schadenshöhe beträgt ca. 4.500 Euro.

Am Sonntag, zwischen 03:00 Uhr und 11:00 Uhr, brachen bislang nicht bekannte Personen in einen Kellerraum in der Goethestraße in Peine ein und entwendeten zwei Dönermesser. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.400 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell