Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrendes Kind leicht verletzt

Nettetal (ots)

Am heutigen Tag, gegen 16:50 Uhr befuhr ein 11-jähriger Junge aus Nettetal die falsche Seite des Gehweges auf dem Doerkesplatz aus Richtung Steegerstraße kommend und wollte an der dortigen Bushaltestelle die Fahrbahn überqueren. Ein von links kommender 20-jähriger PKW-Fahrer bemerkte den querenden Jungen zu spät und es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Hierbei kam der Junge zu Fall und verletzte sich leicht am Knie. /HJR (502)

