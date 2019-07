Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

BODENFELDE (stüw.) In der Nacht von Samstag, 13.07.2019, auf Sonntag, 14.07.2019, kam es in Bodenfelde, Raiffeisenstraße, zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter zerstörten eine Werbetafel aus Plexiglas der in der Raiffeisenstraße ansässigen Bank. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 400,- Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Bodenfelde unter der Rufnummer 05572/4646 oder das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

