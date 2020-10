Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fußgänger von Auto erfasst - Fußgänger flüchtet unerkannt

Osnabrück (ots)

An der Einmündung Bremer Straße/Kurzer Weg ereignete sich am Freitagabend ein Unfall, bei dem ein unbekannter Fußgänger möglicherweise verletzt wurde. Ein 57-Jähriger war gegen 20.10 mit einem grünen Skoda auf der Bremer Straße unterwegs, als in Höhe der Straße "Kurzer Weg" plötzlich ein Fußgänger auf die Straße lief. Der Autofahrer erfasste den Mann, der daraufhin auf die Straße stürzte. Während der Autofahrer einen Rettungswagen verständigen wollte, richtete sich der Unbekannte auf und flüchtete mit seinem Begleiter in Richtung Schinkelberg. Der Unfallverursacher wurde als ca. 45 bis 50 Jahre alt und 1,70m groß beschrieben. Er hatte eine untersetzte Statur und kurze Haare. Bekleidet war er mit einer "königsblauen" Jacke. Sein Begleiter war etwa 1,65m groß und schlank. Er trug eine hellbrauen/beige Jacke und hatte ein Fahrrad dabei. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei sind an Hinweisen interessiert und nehmen diese unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegen.

